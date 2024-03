Sci, Federica Brignone trionfa nel gigante di Are

È una grande Federica Brignone. In una giornata partita tra la neve e la bufera, è spuntato il sole sulla prova della valdostana nel gigante di Coppa del Mondo di Are, in Svezia. Terza e attardata di 1''16 da Sara Hector al termine della prima manche, in cui aveva commesso un errore nelle prime porte sul ripido, la campionessa di La Salle ha realizzato una seconda discesa perfetta.

All'attacco dall'inizio alla fine, Brignone ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda run con partenza abbassata, salendo sul gradino alto del podio in 2'11''02, davanti a Hector (+0''33) e a Lara Gut-Behrami (+0''40).

Per l'azzurra si tratta della 26a vittoria in carriera, che le permette di tenere aperta anche la rincorsa alla Coppa del Mondo di gigante, attardata di 95 punti da Gut-Behrami. Domani si replica sulle nevi svedesi con uno slalom speciale.



