Scatta il 31 marzo la stagione della pesca in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta domenica 31 marzo aprirà la pesca in tutti i corsi d'acqua, nelle riserve turistiche a cattura e nei tratti No Kill gestiti dal Consorzio.

Lo comunica l'assessorato alle risorse naturali, precisando che la riserva turistica del Lys (Gressoney-La-Trinité) aprirà invece il primo giugno, mentre per i laghi alpini e i bacini artificiali si dovrà attendere domenica 16 giugno. Il rilascio dei permessi di pesca inizierà lunedì 11 marzo.

In concomitanza con l'apertura della pesca, è previsto il rinnovo dell'autorizzazione per l'immissione di fauna ittica (trote iridee sterili pronta cattura) nei corsi d'acqua della regione a sostegno della pesca sportiva. Inoltre, "a seguito della conferma dell'origine autoctona delle popolazioni di trota 'fario' di ceppo mediterraneo presenti in Valle d'Aosta - si legge in una nota - si effettueranno immissioni e si attueranno misure di conservazione a sostegno di tali popolazioni". Nel corso della stagione sarà verificata la possibilità di attrezzare specifici tratti di torrente per favorire l'accesso alle aree e la pratica della pesca ai pescatori meno giovani o con difficoltà motorie.



