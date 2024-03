Bus Aosta-Ivrea, dall'11 marzo gli orari aggiornati

Da lunedì 11 marzo saranno attivi gli orari dei bus sostitutivi tra Aosta e Ivrea aggiornati sulla base delle valutazioni effettuate insieme a Trenitalia, Busitalia e Vita, anche sulle segnalazioni degli utenti attraverso il sito www.vdatransports.it. Lo ha comunicato l'assessorato regionale dei trasporti.

"Abbiamo basato sulla condivisione e sul confronto con la comunità - spiega l'assessore Luigi Bertschy - questa prima fase di gestione del servizio di trasporto pubblico. Il canale di comunicazione coi cittadini è nato nel mese di dicembre ed è in continua crescita ed evoluzione. Questa nuova modifica risponde alle richieste di velocizzazione di alcune corse e di ottimizzare gli orari per gli studenti e i pendolari. Continua la raccolta delle segnalazioni che saranno oggetto di continua valutazione".

Inoltre nella newsletter #VDAtransports sono stati pubblicati i risultati del sondaggio sul servizio di trasporto Aosta-Torino per approfondire le "abitudini" dei viaggiatori e calibrare quindi il servizio: hanno aderito 211 persone (90% residenti in Valle d'Aosta) e di questi il 45% lavoratori e il 36% studenti.

"In esito al sondaggio - conclude Bertschy - con Trenitalia stiamo valutando l'attivazione di due corse sperimentali dirette del servizio sostitutivo, una con arrivo Torino e l'altra di rientro ad Aosta, nella fascia oraria più richiesta da coloro che hanno aderito al sondaggio. Vorremmo estendere questa modalità di rilevazione del fabbisogno anche ad altri servizi, puntando ad un sempre maggiore coinvolgimento degli utenti per la gestione della mobilità".



