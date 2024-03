Sci: Brignone sesta nel superG di Kvitfjell, vince Gut-Behrami

Un sesto posto e qualche rimpianto.

Continua a non portare fortuna la Olympiabakken di Kvitfjell (Norvegia) a Federica Brignone. La campionessa di La Salle ha chiuso il supergigante di Coppa del mondo sulle nevi norvegesi, attardata di 31/100 dalla vincitrice, l'elvetica Lara Gut-Behrami (1'33''52), di nuovo autrice di una gara perfetta e sempre più leader della Coppa del Mondo generale.

Secondo posto per Cornelia Huetter (+0''12), seguita da Mirjam Puchner (+0''13). Le due austriache sono state le migliori sui tratti di scorrimento. Una gara "corta" che si è giocata sul filo dei centesimi e nella quale una piccola sbavatura non ha permesso a Brignone di entrare con la giusta velocità nel piano finale, pagando così un paio di decimi. Si allontana così la Coppa di supergigante per la valdostana, che ora si trova in terza posizione nella classifica a 94 punti da Gut-Behrami. Domani, a Kvitfjell, si replica con un secondo supergigante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA