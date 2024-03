'Dai un nome ai lupi del Mont Avic', concorso per le scuole

Il Parco Naturale Mont Avic ha indetto un concorso rivolto alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, per dare il nome ai due esemplari di lupo impagliati ed esposti al Centro visitatori del Parco, a Covarey (Champdepraz).

Ogni classe può scegliere due nomi, uno per la femmina adulta e uno per il cucciolo maschio, e proporli compilando il modulo online entro il 31 marzo prossimo.

Una volta raccolte le proposte si procederà con la scelta, che avverrà tramite votazione tra tutti i nomi ricevuti. Le votazioni si terranno sui canali social del Parco e chiunque potrà partecipare, contribuendo così a individuare i nomi vincenti.

La classe vincitrice verrà contattata dall'Ente Parco per partecipare alla premiazione e al 'battesimo' ufficiale dei lupi. A ogni alunno verrà inoltre consegnato un gadget personalizzato del Parco e una cartolina esclusiva dei due lupi.

La classe sarà infine citata sul pannello informativo che racconta la storia dei due animali.

Anche i votanti saranno premiati: saranno infatti estratti a sorte due partecipanti che riceveranno un omaggio ciascuno e la possibilità di partecipare alla premiazione e al 'battesimo' dei lupi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA