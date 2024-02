Antey-Saint-André, Tamara Lanaro nominata commissario

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha nominato con proprio decreto come commissario del Comune di Antey-Saint-André Tamara Lanaro, avvocato, a seguito della deliberazione di scioglimento del Consiglio comunale approvata il 26 febbraio.

Con un successivo decreto sarà predisposta la convocazione dei comizi elettorali per l'indizione delle elezioni, che "indicativamente potrebbero essere il 12 maggio prossimo", aveva detto Testolin lunedì scorso, durante la consueta conferenza stampa della giunta regionale per presentare i provvedimenti adottati.

La procedura era stata avviata dall'esecutivo regionale a seguito delle dimissioni, avvenute il 5 e 7 febbraio scorso, di quattro componenti del Consiglio comunale, che non sono surrogabili in quanto mancano ulteriori candidati non eletti e a fronte delle dimissioni, il 6 dicembre 2021 e il primo settembre 2023, di un consigliere e del vicesindaco, che fanno mancare il numero necessario per il funzionamento del Consiglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA