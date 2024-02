Elezioni ad Antey, FdI "sulla data prevalga il buon senso"

"A seguito delle notizie riportate dalla stampa che hanno ufficializzato il commissariamento del Comune di Antey-Saint-André, sembrerebbe che la Regione abbia intenzione di indire le nuove elezioni nella sola giornata di domenica 12 maggio 2024. Visto che in tale giornata è fissata a Vicenza la tradizionale Adunata Nazionale degli Alpini, manifestazione notoriamente partecipata da tanti valdostani, Fratelli d'Italia Valle d'Aosta ritiene che il buon senso, legato a evidenti principi di economicità e di indirizzo per la partecipazione al voto, inducano il Presidente della Regione ad indire le elezioni suppletive di Antey Saint André nei giorni previsti per le elezioni europee, così come deciso dalla regione Piemonte ed altri 3701 comuni italiani chiamati alle urne nel secondo fine settimana di giugno, per un totale di quasi 17 milioni di votanti". E' quanto scrive, in una nota, Alberto Zucchi, presidente di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta.

