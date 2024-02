"Azzerare il costo dell'energia in bolletta", depositata la proposta di legge

E' stata depositata ieri negli uffici della segreteria generale della presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta la proposta di legge di iniziativa popolare 'Ristoro del costo della materia energia della bolletta elettrica a favore dei residenti in Valle d'Aosta titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale'.

Prende così avvio - comunica Forza Italia Valle d'Aosta in una nota - l'iter istruttorio-procedurale per l'indizione di un referendum propositivo previsto dalla legge regionale 25 giugno 2003 numero 19 'Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale'.

La proposta di legge di iniziativa popolare era stata presentata nell'incontro pubblico del 6 febbraio scorso al centro congressi comunale di Saint-Vincent, quando erano state raccolte 300 firme a sostegno (ovvero il numero massimo previsto in base al primo comma, lettera a, dell'articolo 5 della legge regionale 19/2003).

"La straordinaria partecipazione alla serata di presentazione della proposta di legge ha dimostrato come la distanza tra il cittadino e la politica si riduca del tutto quando si toccano temi di interesse per tutta la comunità", dichiarano i promotori dell'iniziativa legislativa Pierluigi Marquis, Emily Rini, Luca Spadaccino e Mauro Cometto.



