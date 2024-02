Arpa, in Valle d'Aosta le polveri sottili della Pianura Padana

Hanno avuto un riflesso anche in Valle d'Aosta le elevate concentrazioni di polveri sottili (Pm) che si verificano da alcune settimane nella Pianura Padana, con superamento dei limiti previsti e preoccupazione di cittadini e istituzioni.

Nel pomeriggio di mercoledì 21 febbraio, le stazioni di qualità dell'aria di Arpa Valle d'Aosta hanno rilevato, fa sapere l'agenzia, "un improvviso aumento delle concentrazioni di polveri" sul territorio regionale. "Tali particelle sono state trasportate dalla Pianura Padana alle regioni Alpine dalla circolazione atmosferica".

Le concentrazioni di Pm misurate nella stazione di Donnas il 21 e 22 febbraio mostrano "un chiaro aumento delle polveri a partire dalle ore 12 del 21 febbraio".

Arpa Vda fa sapere che "le concentrazioni si sono mantenute elevate fino alle ore 17 del giorno successivo, quando le precipitazioni hanno iniziato a dilavare le polveri in atmosfera".

Questo fenomeno ha comportato "il superamento del limite giornaliero per il Pm10 di 50 microgrammi per metro cubo per il 22 febbraio solo nella stazione di Donnas, maggiormente interessata dal trasporto delle masse d'aria padane e raggiunta successivamente dalle precipitazioni".

In tutte le altre stazioni della regione, interessate dalle precipitazioni fin dal mattino, "le concentrazioni non hanno superato il limite giornaliero".



