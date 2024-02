Buongiorno regione, settimana sulla valle del Gran San Bernardo

La prossima settimana, dal 26 febbraio al primo marzo, la Testata giornalistica regionale (Tgr) della Valle d'Aosta dedicherà l'intera programmazione di Buongiorno Regione alla Valle del Gran San Bernardo e alla Valpelline.

Come già proposto a gennaio con la Valle di Gressoney, la settimana tematica affronterà, in studio e sul campo, temi e notizie incentrati sulla vallata attraverso interviste, reportage e approfondimenti.

Tra gli argomenti in programma: il futuro delle piccole stazioni sciistiche; il bilancio della stagione dello sci di fondo e del biathlon a Bionaz; il modello di turismo 'slow'; il revival dei carnevali nella Coumba Freida; l'evento 'Reine de l'Espace Mont-Blanc' per la prima volta ospitato a Valpelline; le produzioni enogastronomiche di eccellenza.

L'appuntamento con Buongiorno Regione è da lunedì 26 febbraio a venerdì primo marzo, dalle ore 7.30 alle ore 8 su Rai Tre.





