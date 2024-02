The Car Of The Year 2024, le sette auto finaliste a Courmayeur

Si terrà a Courmayeur, a poche ore dalla proclamazione dell'auto vincitrice, l'ultima tappa del tour per presentare e far provare le finaliste del premio internazionale The Car of The Year 2024.

Dopo gli eventi di Milano e Breuil-Cervinia, le sette auto prescelte dalla giuria composta da 59 giornalisti di 22 Paesi europei saranno esposte dal 23 al 25 febbraio a Courmayeur nella piazza dello Chalet de L'Ange. Sono la Bmw Serie 5 anche in versione elettrica i5, la Byd Seal, la Kia Ev9, la Peugeot 3008 anche in variante E-3008, la Renault Scenic E-Tech Electric, la Toyota C-Hr e infine la Volvo Ex30.

Come già avvenuto a Milano e Breuil-Cervinia, gli appassionati avranno la possibilità di poter provare le auto finaliste nelle giornate di sabato e domenica registrandosi online oppure direttamente al desk al centro dell'esposizione delle vetture. Il nome del modello nominato Car of The Year 2024 verrà svelato il lunedì successivo, 26 febbraio, durante lo spoglio in diretta della votazioni espresse per nazioni che si svolgerà alle ore 8:00 nel Palexpo' di Ginevra in occasione dell'apertura del Salone Internazionale dell'Auto, con diretta streaming.

La tappa ai piedi del Monte Bianco sarà anche l'occasione per un incontro che si terrà nel pomeriggio del 24 febbraio al Centro Congressi Courmayeur, sul tema 'Il futuro della mobilità e la transizione verso l'elettrico'. Interverranno il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, gli assessori regionali Luigi Bertschy e Giulio Grosjacques, il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, e gli amministratori delegati di alcune delle case auto finaliste del premio. Sarà l'occasione - si legge nel comunicato degli organizzatori - di dibattito sul delicato tema della transizione della mobilità. L'incontro sarà moderato da Andrea Brambilla direttore del magazine Auto (una delle nove testate che organizzano a rotazione il premio) e da Alberto Sabbatini, responsabile del centro prove di Auto e vice presidente della giuria di The Car of The Year.



