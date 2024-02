Ad Aosta una rassegna celebra la storia della diaspora africana

"Celebrare l'importanza delle persone e degli eventi nella storia della diaspora africana". E' questo l'obiettivo della prima edizione della rassegna culturale 'Black History Month - Storie da ricucire'. Nata sul solco della ricorrenza osservata negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito a febbraio, unisce teatro, musica e cinema. L'ospite d'eccezione è Danielle Frederique Madam, cinque volte vincitrice dei campionati italiani giovanili nel getto del peso.

"Io credo - ha detto l'assessore comunale alla Cultura, Samuele Tedesco - che oggi il Comune di Aosta e gli operatori sociali e culturali coinvolti stanno facendo una rivoluzione culturale, a tutti gli effetti. Una rivoluzione culturale che non porta avanti il culto degli eroi o delle eroine ma racconta le vite, di storia vissuta, il pregiudizio vissuto sulla propria pelle e del coraggio di portare un nuovo racconto. Ed è il coraggio che questi operatori portano in Valle d'Aosta per la prima volta". Il Comune sostiene la rassegna insieme a Fondazione comunitaria, Fondation Chanoux e Film Commission.

Alla base c'è la "volontà di collegarci al resto del mondo che ha intrapreso un cammino di trasformazione collettiva di pensiero, di conoscenza, condivisione e apprezzamento di tutte le culture del mondo", spiegano la presidente di La Melagrana Ranzie Mensah, Alessia Gasparella ed Elena Ciofalo, rispettivamente presidente e segretaria di Aiace Vda, e la co-direttrice artistica di Palinodie Verdiana Vono, che organizzano la rassegna. Gli eventi aperti al pubblico sono in calendario venerdì 8 marzo - con l'incontro che ha per protagonista Danielle Madam (ore 18 nella sala Maria Ida Viglino) e lo spettacolo 'Strong' (ore 21 alla Cittadella dei giovani) - e sabato 9 marzo (ore 17.30) alla Cittadella con 'Le migrazioni si incontrano: il cinema afro italiano e l'emigrazione italiana all'estero' e la proiezione di cortometraggi in presenza dei registi. Tre eventi analoghi sono in programma anche per le scuole.



