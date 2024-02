Guichardaz, "i professionali non sono scuole di serie B"

"I nostri istituti professionali non sono delle scuole di serie B, ma sono scuole di scelta alternativa rispetto ai licei e comunque di qualità. Ed è anche su quello che stiamo lavorando sia con i dirigenti, sia con i docenti, a livello di programmazione, di attività aggiuntive".

Così l'assessore al Sistema educativo, Jean Pierre Guichardaz, commentando la quota maggiore di studenti che sceglie gli istituti professionali in Valle d'Aosta (17,39%) rispetto alla media italiana (12,72%) a margine della presentazione dei dati sulle iscrizioni al prossimo anno scolastico.

"Il messaggio è: le scuole professionali non sono degli zoo, tanto per essere chiari. Ma sono scuole a tutti gli effetti, assolutamente di qualità che garantiscono anche una formazione di altissima qualità. Se abbiamo invertito il trend rispetto al resto d'Italia è perché noi stiamo investendo molto sul comparto professionale".

"Noi - ha detto Guichardaz - abbiamo dei parametri rispetto al resto d'Italia che sono completamente diversi, già solo nella quantificazione dei docenti. Parametri che dicono di una comunità che investe tantissimo sulla scuola, una scuola accudente, una scuola anche di piccoli numeri". Inoltre "credo che siamo la regione in Italia che investe più di tutte sul sostegno, sia con il corso che probabilmente verrà lanciato dall'università, sia con gli operatori di sostegno".

Riguardo all'andamento delle iscrizioni, "la diminuzione degli studenti corrisponde a una serie di decisioni che vanno prese relativamente agli organici, relativamente all'eventuale accorpamento delle sedi. Consegue a questa valutazione anche una serie di valutazioni politiche, anche di che tipo di scuola vogliamo mantenere o eventualmente rivedere".



