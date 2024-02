Recupero seconde case, Regione Vda stanzia 10 milioni euro

La Giunta regionale ha approvato le disposizioni per la concessione di mutui agevolati per interventi nel settore dell'edilizia residenziale. Il provvedimento prevede che la Regione, "al fine di incentivare la realizzazione di interventi di recupero edilizio privato sugli immobili destinati ad abitazione, anche non principale", conceda mutui agevolati a valere sul fondo di rotazione regionale istituito alla Finaosta. La somma a disposizione è pari a 10 milioni di euro.

"Dopo lo stop a questi contributi nel 2019 - ha spiegato il presidente della Regione, Renzo Testolin - tornano i finanziamenti anche per le seconde case. L'obiettivo è ridarre impulso al settore edilizio locale, oltre al recupero e alla riqualificazione dei centri abitati".

I mutui potranno coprire fino al 100% della spesa, da un minimo di 60.000 ad un massimo di 200.000 euro (250.000 se è prevista anche la riqualificazione della classe energetica). Gli interessi variano dall'1,5 al 2,5% (-0,5% con variazione della classe energetica).

Inoltre la Giunta regionale ha impegnato un ulteriore finanziamento per il quinto avviso pubblico dedicato alla concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale. L'importo ammonta a 900.000 euro e consentirà di garantire la copertura di ulteriori domande di mutuo oltre a quelle già in istruttoria.



