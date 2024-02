Pensionato morto vicino ad Aosta, martedì l'autopsia

E' in programma martedì 20 febbraio l'autopsia sul corpo di Sergio Rossi, pensionato di 79 anni trovato senza vita venerdì scorso nel garage della sua abitazione a Verrayes, in frazione Champlan, a poco meno di 20 chilometri di Aosta. L'incarico per l'esame autoptico è stato affidato alla dottoressa Serena Curti.

I pubblici ministeri e i carabinieri hanno nel frattempo effettuato un nuovo sopralluogo nella zona del ritrovamento del cadavere. Oltre al garage, anche l'abitazione della vittima è stata posta sotto sequestro. Al momento le ipotesi più probabili sono l'omicidio e il suicidio.



