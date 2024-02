"Chanoux era fascista", Aloisi si dimette da dirigente Fdi

Con una lettera inviata al neo presidente di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta, Alberto Zucchi, Domenico Aloisi ha rassegnato le "dimissioni irrevocabili" da componente fiduciario del coordinamento regionale del partito.

La decisione è stata presa a seguito delle polemiche scoppiate dopo una sua dichiarazioni su Emilio Chanoux ("Era un fascista") durante il congresso regionale di Fdi. "Quando da me esposto al Congresso sulla base di documentazione storica - ha scritto Aloisi, rivolgendosi a Zucchi - è stato frutto di un mio esclusivo pensiero personale di cui tu non eri a conoscenza e che non è stato in alcun modo concordato. Alla luce di ciò ritengo opportuno fare un passo indietro per il bene del partito".



