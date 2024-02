SuperG a Crans, Brignone seconda e Bassino terza

(ANSA) - CRANS-MONTANA, 18 FEB - Ancora grande Italia a Crans Montana. Dopo la doppietta in discesa, anche nel superG podio azzurro con Federica Brignone 2/a in 1.16.56 e Marta Bassino 3/a in 1.16.65. Per Brignone è il podio n.65 della sua carriera mentre per Bassino il trentesimo. Ha vinto in 1.16.52, con soli quattro centesimi di vantaggio su Brignone pari a 102 centimetri, l'austriaca Stephanie Venier, al terzo successo in carriera. Prossimo week end altri due superG, disciplina in cui i giochi per la conquista della coppa sono ancora aperti e l'Italia ha Brignone in piena corsa per vincerla quando mancano ben quattro gare alla fine della stagione.



