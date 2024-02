Sci, Federica Brignone seconda nella libera di Crans Montana

È gioia Italia a Crans Montana, in Svizzera. Nella seconda discesa libera di Coppa del mondo in programma sulla Mont-Lachaux, le azzurre occupano i primi due gradini del podio al termine di una gara quasi perfetta.

Con un prova magistrale, Marta Bassino riscatta una stagione fino a questo punto complessa, andando a realizzare il miglior tempo di giornata in 1'26''84. Grande prestazione anche di Federica Brignone, seconda al traguardo e attardata di 54/100 rispetto alla compagna.

La valdostana di La Salle ha così messo fino a un periodo in cui un errore o un'imperfezione durante la discesa compromettevano il risultato finale. Terza, a 1''11 da Bassino, Lara Gut-Behrami, che al momento guida la Coppa del Mondo generale. Domani a Crans Montana è in programma un supergigante, che farà calare il sipario sul trittico di gare elvetiche.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA