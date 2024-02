Caldaia in blocco, chiuso per alcuni giorni il nido Berra

Per alcuni giorni i genitori dei 36 bambini che frequentano il nido d'infanzia comunale 'Massimo Berra', sulla collina di Aosta, dovranno trovare una sistemazione alternativa ai propri piccoli. La caldaia infatti è andata in blocco ed è stato necessario anticipare la sua sostituzione, che era stata prevista nel periodo di chiusura dell'asilo, ad aprile. Il Comune ha quindi previsto che il nido resti chiuso da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio.

L'amministrazione comunale assicura che "si cercherà di operare nel più breve tempo possibile in modo da ridurre al minimo il periodo di chiusura rispetto a quanto preventivato, nella consapevolezza del disagio creato alle famiglie. In tale senso, i lavori sono già stati avviati nel pomeriggio con lo smontaggio del vecchio impianto e la preparazione della soletta per la posa della nuova caldaia".



