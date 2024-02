Agricoltura, formazione per venti giovani imprenditori

Venti giovani imprenditori agricoli, tra i 18 e i 29 anni, hanno preso parte alla "Scuola di formazione per giovani imprenditori agricoli", iniziativa promossa da Coldiretti Valle d'Aosta con il sostegno finanziario del Fondo regionale e nazionale Politiche giovanili. Articolata su cinque incontri di formazione, ha trattato diversi argomenti fondamentali per il settore agricolo contemporaneo tra cui: la cultura d'impresa, l'approfondimento economico-finanziario, la transizione ecologica e digitale, la progettualità e i partenariati strategici, la valorizzazione del territorio.

"L'entusiasmo dimostrato da questi giovani agricoltori evidenzia l'importanza di iniziative formative di questo tipo nell'ambito del settore agricolo. Il corso si è rivelato un'opportunità preziosa per acquisire competenze fondamentali e per stimolare la crescita professionale e personale dei partecipanti" hanno sottolineato la presidente di Coldiretti Vda, Alessia Gontier, e il direttore di Coldiretti Elio Gasco.



