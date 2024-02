Aerostazione Gex, i lavori sotto la lente della Corte dei conti

La sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta nel 2024 si concentrerà anche sui lavori dell'aerostazione 'Corrado Gex' di Saint-Christophe. Tra i 18 punti del programma approvato per l'anno in corso dalla sezione c'è infatti anche "l'avvio dell'attività di controllo sulla gestione in corso d'esercizio dell'intervento della Regione Valle d'Aosta concernente il completamento della nuova aerostazione, del parcheggio auto, autobus e della viabilità dell'aeroporto 'Corrado Gex' in Saint-Christophe".

I lavori, fermi dal 2013, erano stati consegnati nel dicembre 2022: per un importo netto di oltre 7,2 milioni di euro porteranno - prevede la giunta regionale - al completamento dell'opera: dal terminal di 3.400 metri quadrati alla centrale tecnologica, passando per una riorganizzazione degli accessi con un parcheggio per auto, moto e bus.

Tra gli altri punti del programma figurano anche il controllo sulla gestione della Regione e del servizio sanitario, sui contributi erogati ai gruppi consiliari, sui cofinanziamenti relativi a interventi sostenuti con fondi europei, sulla razionalizzazione delle partecipazioni societarie di enti locali e amministrazioni pubbliche, sui rapporti finanziari tra Regione e Gestione speciale presso Finaosta, sullo stato di attuazione del Pnrr e sulla gestione del progetto 'Arvier agile' finanziato dallo stesso piano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA