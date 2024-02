Torna "Due mesi in positivo", il servizio civile regionale

Si svolgerà dal primo luglio al 30 agosto ed è rivolto a giovani valdostani di età compresa tra i 16 e i 19 anni. Il rimborso è aumentato a 400 euro mensili, comprensivo anche delle eventuali spese vive e di viaggio sostenute durante il periodo di svolgimento dell'esperienza.

Tutto questo è quanto prevede "Due mesi in positivo", progetto di servizio civile regionale promosso dall'amministrazione regionale.

Nei giorni scorsi è stato indetto il bando per la presentazione dei progetti per il reclutamento dei giovani volontari.

"L'iniziativa rappresenta un'esperienza formativa molto arricchente, in quanto permette di entrare in contatto con realtà interessanti e stimolanti. Da un lato si intende favorire la formazione dei giovani attraverso l'acquisizione di maggior coscienza e consapevolezza del mondo lavorativo e, dall'altro, si desidera supportare le esigenze e i fabbisogni degli enti e delle associazioni presenti sul territorio regionale" si legge in una nota.

"E' sempre più un'importante occasione per la crescita dei nostri giovani come cittadini - afferma l'assessore Jean-Pierre Guichardaz - affinché siano sempre più sensibili e responsabili alla cultura della solidarietà e del servizio alla comunità, attraverso la consapevolezza del valore rappresentato dalle rispettive azioni solidali e di mutuo aiuto volontario".



