Abusivismo odontoiatrico, in appello-bis chieste tre condanne

Il procuratore generale di Torino al termine del processo di Appello bis che vede coinvolta la famiglia Gasparella di Aosta, accusata di esercizio abusivo della professione odontoiatrica, ha chiesto che vengano confermate le condanne per: Silvio Gasparella di 60 anni, in qualità di odontotecnico (nove mesi), per la moglie Laura Padoin, di 62 anni, in qualità di assistente alla poltrona (sette mesi), e per il figlio Mattia Gasparella (nove mesi), di 39 anni, in qualità di igienista dentale. Ha chiesto l'assoluzione, invece, per Gian Enrico Aguzzi, medico odontoiatra di 67 anni, della provincia di Monza.

A settembre, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'Appello con cui, nel gennaio del 2022, i quattro imputati erano stati condannati (in primo grado erano invece stati assolti "perché il fatto non sussiste''). Oggi si è aperto il nuovo processo d'appello che, dopo la lettura della relazione e le richieste del procuratore generale, è stato rinviato al 17 maggio quando prenderanno la parola la parte civile e la difesa.



