Accoltellamento in Svizzera, arrestati due giovani italiani

Tre giovani sono stati arrestati la notte scorsa in Svizzera con l'accusa di aver ferito a coltellate altri ragazzi durante l'apertura del Carnevale a Naters. Sono finiti in manette un italiano di 17 anni e un egiziano 16enne, entrambi residenti in Italia, e un ventenne italiano che vive nell'alto canton Vallese.

Feriti, in modo lieve, due cittadini stranieri e uno svizzero, di età compresa tra i 16 e i 17 anni. La polizia cantonale del Vallese fa sapere che i tre sono stati dimessi dall'ospedale dopo aver ricevuto cure ambulatoriali.

I fatti sono avvenuti poco prima della mezzanotte: le armi da taglio sono spuntate al culmine di un'animata discussione tra alcuni visitatori giunti in occasione dell'avvio del Carnevale.

Sull'accaduto indaga l'autorità giudiziaria svizzera.



