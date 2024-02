L'archistar Patricia Urquiola al Courmayeur Design Week-end

Entra nel vivo il Courmayeur Design week-end, in calendario fino a domenica 4 febbraio. L'evento, giunto alla sua quarta edizione, propone alle 18.30 di oggi Patricia Urquiola come main keynote speaker della conferenza in programma nel teatro della stazione Pavillon della funivia Skyway Monte Bianco. Portano la firma di Urquiola progetti di design e architettura che hanno vinto premi importanti come il 'Wallpaper Design Award', l''Elle Decor International Design Award' e il 'Chicago Athenaeum Good Design Award'.

Altra novità dell'edizione 2024 il 'Courma Beach', una vera e propria spiaggia sulla neve. L'idea per quest'anno è allestita nei campi da tennis del Courmayeur sport center. Ostriche e champagne, un campo da 'snow-beach volley' e le classiche sdraio in legno della Versilia accolgono i visitatori.

Nel Foyer del Centro congressi, all'interno della Lounge progettata da Fabric con arredi Ditre e lampade Luceplan, trova spazio la mostra '25 stories, the 25th anniversary of Alessi Museum'. Piazza Abbé Henry ospita un'installazione luminosa ideata da 967Arch e realizzata con il brand di luce Telmotor.

Altra novità è la mostra al femminile nelle vetrine del centro.

'Un passo avanti', il tema di questa edizione del festival, raccontato attraverso la narrazione di oggetti di design (rigorosamente rossi) fatta dalle professioniste del design e dell'architettura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA