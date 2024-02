Gimbe, in Vda copertura vaccinale Covid sopra la media nazionale

In Valle d'Aosta il tasso di copertura vaccinale anti-Covid è sopra la media nazionale per gli over 60. Lo rivela un'analisi indipendente della Fondazione Gimbe che si basa sui dati nazionali ufficiali.

In dettaglio per la popolazione 60-69 anni il tasso è dell'8% (media Italia del 5,7%), per la popolazione 70-79 anni è del 15,9% (media Italia del 11%), e per la popolazione over 80 anni è del 22,1% (media Italia del 14,4%). "Considerata l'efficacia dei vaccini nel prevenire la malattia grave e la mortalità negli anziani e nei fragili - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - è legittimo ipotizzare che una parte degli oltre 4.000 decessi riportati nel periodo considerato poteva essere evitato, in particolare tra gli over 80. L'analisi dei dati relativi alle coperture vaccinali in Italia per gli over 60 e i confronti con il resto dell'Europa documentano un clamoroso flop della campagna nella stagione autunno-inverno 2023-2024. Purtroppo, al fenomeno della 'stanchezza vaccinale' e alla continua disinformazione sull'efficacia e sicurezza dei vaccini, si sono aggiunti vari problemi logistico-organizzativi: ritardo nella consegna e distribuzione capillare dei vaccini, insufficiente e tardivo coinvolgimento di farmacie e medici di famiglia, mancata chiamata attiva dei pazienti a rischio, criticità tecniche nei portali web di prenotazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA