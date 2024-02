Courmayeur, presenza di arsenico nell'acqua a Plan Checrouit

"L'acqua fornita dall'acquedotto comunale al comprensorio di Plan Checrouit risulta non potabile, per superamento del limite relativo all'arsenico. Si evidenzia che per tutto il resto del territorio comunale, compreso il comprensorio della Val Veny, tale problematica non sussiste". Lo comunica l'amministrazione comunale di Courmayeur che precisa: "In base alle ultime analisi disponibili dell'acqua ad uso potabile, risulta, al punto di distribuzione dipendente dalla sorgente Zermignes Forte Rey, un superamento del parametro relativo all'Arsenico di 11,7 µg/l presso sorgente Plan Checrouit e 12,6 µg/l presso la vasca della citata sorgente (rispetto a 10 µg/l ) e quindi non conforme. Tale situazione, anche in ragione del riscaldamento climatico e del suo impatto sulle sorgenti, pare stabilizzarsi in senso negativo".

Con un'ordinanza comunale è quindi stabilito il divieto di impiego ad uso potabile dell'acqua dell'acquedotto comunale per il comprensorio di Plan Checrouit. "Nell'attesa di ulteriori analisi di conferma, in ragione del basso livello di inquinamento, è consentito transitoriamente l'impiego per il lavaggio, la preparazione, produzione, trattamento degli alimenti. L'amministrazione comunale procederà a ricercare e perseguire soluzioni di approvigionamento alternative e, nel frattempo, a richiedere, attraverso gli enti regionali competenti, apposita deroga temporanea" si conclude la nota.

