Franco Collé domina la 'Grande corsa bianca'

Franco Collé è il dominatore della "Grande Corsa Bianca", traversata invernale di 110 chilometri con gli sci, in ambiente alpino, in semi-autosufficienza, che si rifà a quelle che già da diversi anni si svolgono nel Grande Nord americano. Per completare il percorso - un grande giro ad anello ai confini tra Lombardia e Trentino, tra Alta Valle Camonica e Alta Val di Sole, nei parchi dello Stelvio e dell'Adamello - il valdostano ha impiegato poco più di 15 ore "nonostante le condizioni di innevamento non fossero delle migliori" e "con gli sci in spalla per buona parte della gara".

Secondo, con un distacco di ben 4 ore, Andrea Sorteni, e terzo Gianni Compagnoni. La Grande Corsa Bianca è così ritornata dopo una pausa di quattro edizioni, confermandosi evento di culto.



