Vdaorienta, ad Aosta il primo salone dell'orientamento

Sarà una tensostruttura in piazza Chanoux, nel centro di Aosta, ad ospitare l'8 e il 9 febbraio prossimi il primo salone dell'orientamento in Valle d'Aosta.

Claim dell'evento - promosso dagli assessorati regionali alla formazione e all'istruzione - è "Metti a fuoco il tuo futuro". I destinatari sono 850 studenti delle scuole superiori valdostane, da Aosta a Pont-Saint-Martin, da Chatillon a Courmayeur.

I numeri: saranno presenti 13 università, sette istituti tecnici superiori del Piemonte, 16 stand aziendali, sono previsti 13 workshop, sei 'talktome', due eventi aperti al pubblico (tra i protagonisti Leonardo Lotto, giovane studente vittima nei mesi scorsi di un grave incidente in Australia), tre active area, e verranno allestiti una zona Coffee break e uno spazio selfie.

L'8 febbraio il salone sarà aperto dalle 8 alle 13.30, il 9 febbraio dalle 8 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18 (ingresso libero).

"L'evento - ha spiegato l'assessore regionale alla formazione, Luigi Bertschy - nasce dall'esigenza emersa in tutti i tavoli di creare le condizioni per migliorare l'orientamento dei nostri giovani. Si parte dal protocollo del 2022 che ha portato una nuova sensibilità tra le strutture regionali. L'obiettivo è fornire informazioni con una grande attenzione al linguaggio, ovvero meno carta e più digitale, per consentire ai ragazzi di fare la scelta più matura e consapevole possibile".

"L'investimento è duplice - ha aggiunto l'assessore regionale all'istruzione, Jean-Pierre Guichardaz - ovvero garantire una formazione anche grazie all'intervento delle imprese e e creare una comunità di persone che possano portare avanti il benessere della nostra società".



