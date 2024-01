Schiacciato mentre rimuove le luminarie, grave un operaio

Un operaio di 59 anni, Mohamed Oueslati, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto ieri a Châtillon. L'uomo, originario della Tunisia e residente ad Aosta, era impegnato a smontare le luminarie natalizie nel centro del paese per conto di un'impresa di Verrès.

In base a una prima ricostruzione, quando sono stati sollevati i piantoni impiegati per rendere stabile il camion in uso, il mezzo pesante è improvvisamente piombato a terra. L'uomo è quindi stato colpito alle gambe dalla parte posteriore del veicolo, rimanendo bloccato contro la facciata di un edificio che costeggia la via centrale del paese. E' stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Gli accertamenti sono affidati alla Struttura complessa prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Usl. L'indagine sull'accaduto è coordinata dalla procura di Aosta.



