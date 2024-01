Operaio schiacciato da camion, titolare 'è un dipendente esperto'

"E' un operaio esperto, lavora con noi da circa quattro anni e ha sempre fatto questo lavoro. Non capiamo come possa essere successo, non è mai capitato nulla del genere in 60 anni di attività della nostra azienda". Così all'ANSA Heribert Heresaz, titolare dell'impresa per cui lavora Mohamed Oueslati, l'operaio rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul lavoro a Châtillon. Il dipendente, di 59 anni, originario della Tunisia, vive ad Aosta con la sua famiglia, e in queste ore si trova in sala operatoria all'ospedale Parini del capoluogo regionale. "Era a terra in quel momento, è rimasto schiacciato fra il furgone e il muro di un negozio. Non so cosa sia successo", aggiunge Heresaz.

"Stavano smontando - spiega il titolare - le luminarie natalizie per conto del Comune. Giovedì pomeriggio, approfittando della chiusura dei negozi, è stato fermato il traffico nella strada in modo da poter procedere con il lavoro, che sarebbe dovuto durare tre o quattro ore. Il materiale è del Comune, lo avevamo montato prima di Natale e ora avremmo dovuto recuperarlo e restituirlo al magazzino dell'amministrazione comunale".



