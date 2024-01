Pericolo valanghe, chiuse la Val Ferret e la Val Veny

"Viste le condizioni meteo e il bollettino arancione della Protezione civile per pericolo valanghe" il Comune di Courmayeur ha disposto oggi la chiusura della Val Veny (dalle ore 9) e la Val Ferret (dalle ore 10).

Il bollettino di allerta valanghiva diramato ieri dal centro funzionale regionale a seguito della nevicata che ha interessato la Valle d'Aosta segnala per oggi sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera una "moderata criticità": sono possibili "medie e grandi valanghe in zone antropizzate". Da stamane è annunciato un "rialzo del limite neve a 1500-1800 metri" e sono attesi "(sulla dorsale di confine e su parte delle valli del Gran Paradiso) circa 10 centimetri a 1.500 metri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA