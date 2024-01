Pd, nasce la Conferenza regionale delle donne democratiche

Anche in Valle d'Aosta il Pd lancia il percorso di costruzione della 'Conferenza regionale delle donne democratiche'. Si tratta, scrivono in una nota le referenti regionali, Clotilde Forcellati e Marisa Traversino, di "un'occasione di incontro e confronto già da anni attiva in altre parti d'Italia". Le donne del Pd regionale "auspicano che queste positive esperienze nazionali animino anche il tessuto sociale e politico valdostano. Si vuole promuovere il confronto per elaborare progetti e proposte programmatiche, per mettere al centro temi fondamentali, per costruire insieme una Valle d'Aosta più democratica, giusta e femminista".

La Conferenza regionale delle donne democratiche è aperta "a tutte coloro che, iscritte o non iscritte, nutrono la stessa volontà di condividere nuovi percorsi di dialogo". Ogni donna interessata può fin da ora "entrare a far parte della comunità attraverso la campagna di adesione 'Avanti tutte.

Protagoniste del cambiamento' (terminerà il 31 gennaio) al link https://donnedem.it/ . E' questo un periodo di rinnovo degli incarichi di vertice per la Conferenza nazionale, che vedrà nei prossimi mesi l'elezione delle nuove componenti e della portavoce".

Per avviare il confronto, "l'invito per tutte è di prendere parte all'Aperitivo delle donne democratiche, organizzato dalle donne del Pd. L'appuntamento è per Venerdì 26 Gennaio alle 17.30 presso la sede del Partito, in corso Battaglione 13 C ad Aosta".





