Arev stila nuove linee guida per la sicurezza alimentare

Aiutare i produttori e gli allevatori valdostani nei protocolli da seguire per la vendita e le trasformazioni delle carni: è questo l'obiettivo che si è data l'Associazione regionale allevatori valdostani (Arev) grazie a una serie di linee guida per la sicurezza alimentare che saranno sul sito web dell'associazione da domani.

Il documento, realizzato nell'ambito di un progetto Interreg Italia Svizzera, è stato presentato questa mattina agli allevatori nella sede dell'Institut agricole régional.

''E' un servizio che vogliamo dare ai nostri associati - spiega Edi Henriet, direttore dell'Arev - per aiutarli a svolgere al meglio gli adempimenti per la gestione della sicurezza alimentare, nel campo della produzione e trasformazione delle carni. Si tratta di linee guida da seguire per la vendita diretta dei prodotti''.

Per Diego Bovard, agronomo e responsabile dei progetti di Arev, ''con questo documento, realizzato grazie a un progetto Interreg, vogliamo dare un supporto concreto ai nostri allevatori e produttori. Sono indicazioni per gestire correttamente la vendita in materia di sicurezza alimentare''. Secondo Fulvio Blanchet, direttore del Consorzio tutela Fontina dop, ''aumentare gli autocontrolli aziendali è un'ulteriore garanzia per il consumatore e di tutela per i nostri prodotti''.



