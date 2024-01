Ecco l'app Sigma per la gestione dei rifiuti ad Aosta

Aprire il contenitore condominiale informatizzato del rifiuto urbano residuo, per chi risiede in centro storico aprire i contenitori ad accesso controllato (Ptr), consultare il calendario dei giorni di raccolta, tenere sotto controllo i propri conferimenti: sono le principali funzioni dell'app Sigma introdotta nell'ambito del servizio di raccolta rifiuti ad Aosta. La novità è stata presentata durante una riunione dell'Osservatorio comunale dei rifiuti.

L'app servirà anche per avere informazioni sugli Ecocentri comunali e per conoscere le novità sulle modalità per fare la raccolta differenziata.

Come ha spiegato il gestore del servizio - la ditta Quendoz - "dal 2024 la parte variabile della tassa rifiuti sarà calcolata in base a quanto rifiuto urbano residuo (secco indifferenziato) ciascuna utenza produce: il principale obiettivo di questo cambiamento è la messa a regime di un sistema di tassazione più equo, tarato sulle quantità prodotte da ciascuna utenza, secondo il principio che 'chi meno inquina, meno paga'". La parte fissa della sarà definita in base al numero di occupanti e/o alla superficie delle abitazioni, mentre la parte variabile sarà composta dai conferimenti attribuiti all'utenza indipendentemente dal comportamento e dal volume dei conferimenti aggiuntivi, rispetto ai minimi, effettivamente fatti dall'utenza.

Oltre al cambio dei contenitori con i nuovi colori (e dotati di un ricetrasmettitore passivo), le altre novità sono l'orario di raccolta (dalle 18 alle 19), l'eliminazione della raccolta del cartone nel centro storico il sabato e durante i festivi, il rinnovo dei contenitori ad accesso controllato (Ptr) nel centro storico e l'introduzione di nuovi nella zona collinare.



