A Cogne "soirée" dedicata a Gran Paradiso film festival

"Un'immersione nel Gran Paradiso per respirare la natura e la montagna grazie al cinema, alla musica e allo storytelling": così è presentata la "Soirée Gran Paradiso Film Festival" in programma giovedì 18 gennaio alle 21 nella Maison de la Grivola di Cogne. L'evento è organizzato da Fondation Grand Paradis nell'ambito del Gran Paradiso Film Festival, rassegna internazionale di cinema naturalistico che si svolge in estate nelle valli del Gran Paradiso.

Saranno proposti due dei successi della 26/a edizione del festival. Innanzitutto tornerà a esibirsi la compositrice e musicista svedese Olivia Ahltorp (in arte Aevy Lore) che si ispira alla connessione con la natura e alla cura della Terra. A seguire, sarà proiettato il film del regista francese Rémy Masséglia, "Naïs au pays des loups" (2021), premiato l'estate scorsa dai giovani giurati del Festival con lo "Stambecco d'Oro Junior" e dalla giuria online con il "Gpff Online Award". Il film racconta un viaggio lungo due anni di un papà e una bambina, Naïs, alla ricerca del lupo nei boschi del Parco del Mercantour, in totale sintonia con l'ambiente selvaggio.

Ingresso gratuito con prenotazione consigliata.



