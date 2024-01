Illumina Aosta Lab, evento dedicato alle emozioni e alla Gen Z

Si svolgerà sabato 20 gennaio alle 15 presso la Cittadella dei giovani di Aosta l'evento 'Illumina Aosta Lab: le emozioni e la Gen Z'.

Illumina Aosta Lab è un nuovo format promosso da Illumina Aosta, il podcast condotto da Luca Dodaro, in collaborazione con Cittadella visions, nella cornice degli eventi organizzati da Cittadella e dedicato alle giovani generazioni.

Il progetto prevede "un vero e proprio laboratorio dinamico con l'obiettivo di stimolare il confronto tra le nuove generazioni per favorire il pensiero critico e la consapevolezza di sé e del mondo in cui si vive". Sostanziale la relazione con i 'visioners': dopo i primi due episodi sul tema del futuro della città e dell'intelligenza artificiale, Cittadella visions si fonde con il podcast per dare vita a un nuovo format in cui i giovani partecipanti sono protagonisti.

Il Lab si propone infatti di coinvolgere i giovani in una serie di attività e giochi, stimolando riflessioni a partire da diversi temi dell'attualità. Nella puntata di sabato 20 gennaio si analizzerà il tema delle emozioni e del benessere psicologico. L'obiettivo della puntata sarà, dunque, "promuovere un dialogo costruttivo per favorire l'eliminazione dello stigma sul benessere psicologico". L'incontro è aperto e potranno partecipare alla puntata persone dai 16 ai 25 anni (previa prenotazione al link o sui profili social di Illumina Aosta e Cittadella dei giovani).





