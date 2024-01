Sciatrice morta in ospedale, chiesta archiviazione del fascicolo

La procura di Aosta ha chiesto l'archiviazione del fascicolo a carico di ignoti aperto dopo il decesso all'ospedale Parini di Irene Shankland, sciatrice canadese morta a 40 anni, la notte tra il 22 e il 23 febbraio scorsi, nel reparto di rianimazione dopo un accesso per una frattura al femore.

La richiesta di archiviazione risale all'autunno scorso ma la notizia si è appresa solo oggi. Secondo agli accertamenti degli inquirenti, la donna aveva contratto l'infezione batterica polmonare all'origine del suo decesso prima del ricovero all'ospedale di Aosta.

In particolare, l'infezione - in base alla relazione del medico legale Luca Tajana al pm Francesco Pizzato - era stata "comunitaria", cioè già clinicamente manifesta o in incubazione al momento del ricovero.

Irene Shankland era in vacanza con la famiglia in Valle d'Aosta ed era stata portata in ospedale dopo un incidente autonomo avvenuto sulle piste da sci di Champoluc. Proprio a causa dell'infezione, le sue condizioni si erano aggravate tanto da rendere necessario il trasferimento in rianimazione.



