Cervino spa, danneggiamento scoperto grazie ai nostri protocolli

"Fortunatamente, grazie ai nostri protocolli di sicurezza, prima di mettere in esercizio la seggiovia, facciamo i nostri controlli, e ci siamo accorti di questo danneggiamento". Così all'ANSA Federico Maquignaz, amministratore delegato e presidente della Cervino spa, la società che gestisce gli impianti di risalita di Cervinia, commenta il danneggiamento, a opera di ignoti, del cavo della seggiovia di Cielo Alto.

Proprio dopo le verifiche di stamane, l'impianto è stato chiuso, senza che nessuna persona vi potesse salire. Prima dell'entrata in funzione infatti "l'impianto viene fatto girare a vuoto e controlliamo che sia tutto in regola: da lì ci siamo accorti che c'era questo problema".

"Nel giro di poco tempo - aggiunge Maquignaz - cercheremo di sistemarla e di metterla in funzione il prima possibile".





