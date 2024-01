Nasce 'Match catch', concorso di idee per registi e produttori

La Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste apre il 2024 con una novità: il lancio della prima edizione di 'Match & catch', concorso di idee dedicato a registi e soggetti produttivi valdostani. Lo scopo dell'iniziativa è di unire autori e prodotti per realizzare cortometraggi documentari legati al territorio della Valle d'Aosta. Il concorso è suddiviso in tre fasi.

La prima è dedicata alla 'Call for projects', rivolta ai registi maggiorenni residenti in Valle d'Aosta con un progetto di documentario in sviluppo che intendono concludere entro il 28 febbraio 2025. Tra le diverse proposte ricevute, Film Commission Vda selezionerà sei progetti che avranno l'opportunità di accedere alla fase successiva e ricevere una formazione in merito al pitch.

La seconda fase è dedicata all''Evento industry' aperto ai soggetti produttivi valdostani. L'evento prevede un incontro in presenza tra i registi selezionati e le imprese che intendono produrre un cortometraggio documentario entro il 28 febbraio 2025. La fase 'Industry' avrà una durata di due giorni, in programma nel mese di marzo di quest'anno, e si svolgerà in presenza. Sarà inoltre seguito da incontri individuali tra registi e produttori, all'interno dei quali sarà possibile approfondire possibilità di collaborazione.

L'ultima fase del concorso è relativa all'assegnazione dei premi in denaro. A seguito dei riscontri forniti da entrambe le parti (registi e produttori) la giuria individuerà i due progetti vincitori e i soggetti produttivi che seguiranno il cortometraggio nella sua realizzazione. La valutazione verrà effettuata in base alla disponibilità e alla collaborazione di entrambi i soggetti coinvolti. La prima coppia classificata (regista e produttore) riceverà un premio di 15.000 euro, mentre sarà di 13.000 euro il premio per la seconda. In entrambi i casi, l'autore del corto e il produttore abbinato al progetto riceveranno 500 euro a testa. L'annuncio dei progetti vincitori si terrà tra il mese di marzo e il mese di aprile 2024.



