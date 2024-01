Tour de ski, Pellegrino 10/o nella pursuit a Davos

Chiude al decimo posto, Federico Pellegrino, la 20km inseguimento a tecnica classica di Davos, quinta tappa del Tour de ski di sci nordico. All'indomani del primo podio stagionale conquistato nella gara sprint che ha aperto la due giorni elvetica che precede il trasferimento in Val di Fiemme per gli ultimi due appuntamenti, il campione valdostano ha tenuto a lungo testa ai più veloci e ha ottenuto alla fine un risultato che gli vale l'ottavo posto complessivo nel Tour a 2″22 dal leader, il norvegese Harald Amundsen. Questi si è imposto oggi con un forcing finale, battendo di mezzo secondo il compagno di squadra Hennik Donnestad.

Nella lotta per il terzo posto, un altro norvegese, Martin Nyenget, ha preceduto il francese Hugo Lapalus ed il tedesco Friedrich Moch. Diciannovesimo posto per Giandomenico Salvadori, che ha recuperato trenta posizioni nella gara odierna e bene anche Dietmar Noeckler, risalito dal 63/o posto al 23/o finale.

Nella gara femminile, si è imposta la finlandese Kerttu Niskanen, battendo nel finale della statunitense Rosie Brennan, col terzo posto andata alla connazionale Jessie Diggins, che si è confermata in vetta alla classifica generale. Per le azzurre, Caterina Ganz ha tagliato il traguardo in 24/a posizione e Anna Comarella in 30/a. Ora la carovana del Tour de Ski si trasferisce in Val di Fiemme per le ultime due tappe: la 15 km mass start in classico, di sabato, e la Final Climb, con salita al Cermis di domenica 7 gennaio che come di consueto, chiuderà il Tour.



