Pedone investito a Charvensod, il ferito è un quarantenne

Un uomo valdostano di 40 anni è stato investito nella notte di Capodanno a Charvensod.

L'incidente è avvenuto nella zona di Pont Suaz, intorno all'una.

A colpirlo è stato un veicolo guidato da un 78enne, che dopo l'incidente si è fermato a prestare soccorso.

Il ferito è stato portato in ambulanza dal 118 all'ospedale Parini. E' stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni a seguito dei traumi riportati. Il conducente dell'auto, sottoposto all'alcoltest, è risultato negativo. Gli accertamenti sono affidati alla polizia stradale di Aosta.

Si è trattato di uno dei trenta pazienti presi in carico, tra la mezzanotte e le sei, dal pronto soccorso dell'ospedale Parini. Altri tre accessi, tra i quali un operatore del 118 in servizio, hanno riguardato un'aggressione, 14 l'abuso di sostanze alcoliche (dei quali quattro minorenni). Nessuno è rimasto ferito a causa di petardi. Più in generale il 118 in Centrale unica del soccorso ha ricevuto nel turno notturno (ore 19-7) 133 chiamate, di cui 30 con codice rosso. Le missioni in ambulanza sono state 58, di cui 35 in codice rosso.



