Vicesindaca Borre, Aosta ha evitato l'esercizio provvisorio

"Al termine di una lunga maratona consiliare in cui sono stati esaminati conti e progettualità della macchina comunale e delineati gli obiettivi per il prossimo triennio, questa amministrazione ottiene per il terzo anno consecutivo l'importante risultato di approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, in modo da scongiurare il rischio dell'esercizio provvisorio che avrebbe paralizzato l'azione amministrativa alla ripresa nel 2024". Così la vicesindaca di Aosta con delega alle Finanze, Josette Borre, dopo il via libera arrivato ieri sera dal Consiglio comunale al bilancio di previsione 2024-2026, comprensivo della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione del prossimo triennio.

"Dopo aver fatto il punto di quanto sinora prodotto con la relazione di metà mandato presentata ai cittadini, alle associazioni e al mondo produttivo, l'obiettivo che ci proponiamo ora in questo scorcio di consiliatura - aggiunge Borre - è di riuscire a portare avanti i progetti con i quali intendevamo, e intendiamo ancora, cambiare il volto di Aosta in senso positivo, nonostante le tante difficoltà e le problematiche che inevitabilmente sempre caratterizzano l'azione amministrativa".



