Autostrada A5, estesa fino al 2026 la convenzione residenti

La giunta regionale ha esteso fino al 31 dicembre 2026 l'agevolazione valida in una tratta prescelta dell'autostrada A5 a gestione Rav e Sav per i residenti in Valle d'Aosta dotati di Telepass e di veicolo nella classe tariffaria A. Inoltre il beneficio si amplia, passando da due spostamenti esentati ogni quattro compiuti a uno ogni due, e il tetto massimo mensile di spostamenti sale da 48 a 60.

E' stata poi estesa sino al 31 dicembre 2024 - per un importo di 335 mila euro - la liberalizzazione dal pedaggio, per gli utenti dotati di Telepass, sulla tratta autostradale cosiddetta 'Tangenziale di Aosta' "finalizzata alla diminuzione delle emissioni inquinanti e alla maggiore fluidità e sicurezza della circolazione".

"Il numero di passaggi giornalieri che vengono smaltiti sulla 'tangenziale', circa 1.300-1.350, indica la bontà del provvedimento, raggiunto grazie a un dialogo tra l'amministrazione regionale e le società autostradali", ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, illustrando il provvedimento in conferenza stampa.



