Traforo del Monte Bianco, rincaro tariffe del 5% da gennaio 2024

Dal primo gennaio 2024 le tariffe per i mezzi leggeri e pesanti in transito al Traforo del Monte Bianco subiranno un incremento del 5,1%. Lo ha deciso nei giorni scorsi la Commissione Intergovernativa del Traforo del Monte Bianco, sulla base del tasso medio di inflazione maturato in Italia e in Francia.

Considerando la corsa semplice dall'Italia, ad esempio, la tariffa per le auto salirà da 52,30 a 55 euro, per i mezzi pesanti a due assi da 190 a 199,7 euro e per quelli a tre o più assi da 381,90 euro a 401,30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA