Di Rollandin, Caveri e Chatrian i redditi più alti del Consiglio

Con 242.952 euro dichiarati è l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin (Pour l'autonomie) ad avere il reddito complessivo maggiore per l'anno 2022 tra i 35 consiglieri regionali valdostani. Il dato emerge dall'anagrafe patrimoniale degli eletti. Diego Lucianaz (Rassemblement valdôtain), subentrato in Consiglio nell'ottobre 2022 dopo l'elezione di Nicoletta Spelgatti al Senato, ha dichiarato per lo scorso anno la cifra più bassa tra gli attuali consiglieri, 13.003 euro.

Dopo Rollandin figurano l'assessore Luciano Caveri (208.430), il capogruppo di Av-Vda Unie Albert Chatrian (202.456) e Roberto Rosaire (184.585), consigliere Uv. Sopra la soglia dei 100 mila euro anche Erik Lavevaz (134.382), che l'anno scorso guidava ancora la giunta, il presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin (125.401), l'ex assessore alla Sanità Roberto Barmasse (116.101), il suo successore Carlo Marzi (114.504), gli assessori Luigi Bertschy (114.292) e Davide Sapinet (113.730).

Dietro di loro gli unionisti Aurelio Marguerettaz (99.448) e Giulio Grosjacques (97.660), divenuto assessore solo nel 2023.

Poi la consigliera di Pcp Chiara Minelli (88.228), il leghista Luca Distort (80.995), il capogruppo di Forza Italia Pierluigi Marquis (78.535), Antonino Malacrinò (77.924) del gruppo Fp-Dp, Claudio Restano (77.878) del gruppo Misto, Corrado Jordan (77.322) di Av-Vda unie, Mauro Baccega (71.671) di Fi, Marco Carrel (71.076) assessore all'Agricoltura solo dal marzo scorso, Andrea Padovani (69.579) di Fp-Pd, Raffaella Foudraz (68.437) della Lega, la capogruppo di Pcp Erika Guichardaz (68.096), i leghisti Christian Ganis (68.090) e Andrea Manfrin (67.057).

Quindi figurano il capogruppo di Pd-Fp Paolo Crétier (66.831), l'attuale presidente della Regione, Renzo Testolin (63.633), il capogruppo di Rv Stefano Aggravi (60.772), i suoi colleghi di gruppo Dino Planaz (60.690) e Dennis Brunod (60.053), i leghisti Erik Lavy e Simone Perron (60.042).



