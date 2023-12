Agricoltura, 1,6 milioni per ammodernare i macchinari

La giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi il bando regionale per la concessione di aiuti destinati all'ammodernamento dei macchinati agricoli che permettano l'introduzione di tecniche in agricoltura di precisione, nell'ambito del Pnrr.

Le risorse totali a disposizione - fa sapere l'assessorato all'Agricoltura - ammontano a 1.672.976,19 euro, come da riparto individuato da decreto del ministero del 2 febbraio scorso. La spesa massima ammessa varia dai 35.000 a 70.000 euro, a seconda del tipo di interventi.

L'intensità degli aiuti, concessi in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse e raggiunge l'80% se i beneficiari sono 'giovani agricoltori', così come individuati dal Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027.

Tutti gli interventi per i quali viene richiesto il contributo devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto. Le domande vanno presentate, con apposita procedura telematica, a partire da lunedì 8 gennaio e fino a domenica 17 marzo 2024.

Il 12 gennaio alle ore 10, presso il Dipartimento Agricoltura, si terrà un momento formativo sulle modalità di presentazione della domanda di sostegno (iscrizioni via e-mail all'indirizzo agricoltura@regione.vda.it).



