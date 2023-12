(ANSA) - SAINT-VINCENT, 18 DIC - "Abbiamo avuto la crisi in Ucraina, che continua, e bisogna continuare ad aiutare l'Ucraina. 'Pensate che la Russia vincerà la guerra?': non è tanto questa la domanda, quanto 'volete che la Russia vinca questa guerra?'". Così Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, intervenendo al Summit Grand Continent in corso a Saint-Vincent.



