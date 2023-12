Limitazioni su Ivrea/Santhia, "preoccupazione" presidente Vda

Il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, "evidenzia le proprie preoccupazioni" per la criticità venutasi a creare per la limitazione del transito per i mezzi pesanti nel tratto del raccordo autostradale A4/A5, tra l'interscambio di Santhià e lo svincolo di Albiano, per lavori. A tal proposito ha inviato una nota ad Ativa, a tutti gli interlocutori istituzionali ed alle organizzazioni di riferimento, nella quale si esprime "la piena disponibilità al fine di trovare idonee soluzioni per affrontare insieme la problematica, affinché non vengano penalizzate le esigenze dei territori interessati".



