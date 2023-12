In Valle d'Aosta scomparsi 32 ghiacciai in 22 anni

In Valle d'Aosta negli ultimi 22 anni sono 'scomparsi' 32 ghiacciai, pari al 22% della superficie glaciale. Il dato emerge dal report annuale ''Sottozero'', realizzato dai tutti i componenti della Cabina di regia dei ghiacciai valdostani.

Nel 1999 i ghiacciai valdostani erano 216, oggi sono 184 e hanno una superficie pari a 120 chilometri quadrati. In questi ultimi 20 anni, a causa del cambiamento climatico, la Valle d'Aosta ha perso 34 chilometri quadrati dei suoi ghiacciai, circa un chilometro e mezzo all'anno. Solo quest'anno, le fronti dei ghiacciai osservati si sono ritirate di 18 metri, situazione ancora peggiore si era vista nel 2022 con meno 46 metri. Il 2023, si chiude però con una perdita di acqua equivalente, ovvero di massa, di 2.123 millimetri, lo scorso anno erano stati 1.089.

Dagli studi emerge che il suolo ad alta quota, nello specifico ai 3.100 metri del Colle superiore delle Cime Bianche a Valtournenche, in estate si è scongelato fino a una profondità di 7,6 metri, il 46 per cento in più della media. Quest'estate le temperature in quota è stata superiore di 1,7 gradi rispetto alla media del periodo degli ultimi vent'anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA